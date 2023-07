In iunie, moneda nationala a avut o evolutie stabila fata de cea unica si a reusit chiar o apreciere de putin peste 0,1%, comparativ cu ultima sedinta din mai. Deprecierea dolarului fata de euro a intarit leul cu aproape 1,8%, in timp francul elvetian a pierdut 0,7% iar lira sterlina a fost singura "castigatoare" cu o apreciere de aproape 0,6%.Dupa ce a atins in 19 mai recordul de 4,9783 lei, euro a avut un parcurs stabil fata de moneda nationala. Saptamana trecuta, media a fluctuat intre 4, ... citeste toata stirea