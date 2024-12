Leul a devenit un factor de stabilitate politico-economic

Leul ar putea incheia 2024 cu o depreciere minima, evolutie identica cu cea din ultimii ani care s-a limitat la 1 - 2%, fiind cea mai stabila moneda din regiune. Cursul de schimb este principalul instrument al BNR in lupta cu inflatia si un factor de stabilitate politica, in conditiile in care tendintele izolationiste s-au inmultit in randul electoratului.Acum cateva luni, Valentin Lazea, economist sef al BNR, afirma ca cursul leu/euro, nu este apreciat "in termeni reali efectivi cu mai mult ... citește toată știrea