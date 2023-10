Chiar daca tensiunile din Orientul Mijlociu se amplifica, existand riscul aparitiei unor noi combatanti statali, plasamentele in dolari sau yeni s-au redus lunea aceasta inainte de sedintele de politica monetara ale Rezervei Federale americane si ale Bancii Japoniei.Leul a beneficiat in prima parte a saptamanii trecute de majorarea ofertei comerciale de valuta, in conditiile in care companiile si-au achitat taxele si impozitele la buget iar cursul euro a scazut miercuri pana la 4,9628 lei. ... citeste toata stirea