Leul a pierdut jumatate de ban in trei zile

Monedele de la marginea zonei euro au avut o evolutie stabila joi, inainte de publicarea unor date economice fundamentale din Statele Unite.Cursul euro a urcat marginal de la 4,9761 la 4,9763 lei, mai mult cu jumatate de ban fata de inceputul saptamanii, iar tranzactiile se realizau in culoarul care s-a conturat martea trecuta.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a stagnat la 6,05%, cel la ... citește toată știrea