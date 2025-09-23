Editeaza

Leul are cea mai slaba performanta din regiune

Sursa: Arena
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 00:01
11 citiri
Comparativ cu inceputul acestui an, leul are cea mai slaba performanta dintre celelalte valute de la marginea zonei euro, cu o depreciere de circa 2%.

La aceasta evolutie au contribuit mai multi factori: politici (criza a inceput odata cu anularea turului al doilea al prezidentialelor din 2024 si s-a accentuat dupa ce primul tur al noilor alegeri a fost castigat de un candidat care a provocat iesiri ale fondurilor straine), bugetari (uriasele deficite in special de cont curent care pune o mare ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Calarasi
Dolarul a crescut cu peste 6 bani
Calarasi | Castigul salarial mediu nominal brut a fost, in august, de 7.120 lei
Angajament respectat: PSD nu va face alianta cu AUR!
Ion Samoila: Romanii vor fi atenti la ceea ce spun politicienii, vor avea posibilitatea sa compare programele politice
Nicusor Cionoiu: Este timpul sa sustinem masuri care sa aduca un echilibru si sa imbunatateasca viata celor care muncesc din greu
Leul ramane cea mai stabila moneda din regiune
Cele mai citite stiri
Incep inscrierile in Programul Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice
Administratia Fondului pentru Mediu anunta lansarea sesiunii de inscriere in cadrul Programului ...
Ion Samoila: Am propus reluarea discutiilor privind constructia unui pod peste Dunare, in zona Calarasiului
Deputatul PSD Calarasi, Ion Samoila, a propus in cadrul unei sedinte de lucru a Comisiei pentru ...
ADR Sud-Muntenia a organizat prima intalnire a stakeholderilor proiectului Skills4Life
Agentia pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia, in calitate de lider de proiect, a organizat ...
ActualitateBusinessSportLife Show