Leul da semne de depreciere

Cresterea deficitului de cont curent in ianuarie - noiembrie 2022 la 25,3 miliarde euro, fata de 15,6 miliarde de euro fata de perioada similara din 2021, evolutie la care un rol important revine consumului care stimuleaza importurile, reprezinta principalul factor de depreciere a leului.Majoritatea analistilor anticipeaza depasirea pragului de 5 lei/euro in cursul acestui an, la finalul caruia media ar urma sa ajunga la 5,05 lei.Tendinta de depreciere s-a conturat in primele zile din acest