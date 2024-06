Leul nu lasa "muscat" de euro

Inmultirea plasamentelor in dolarul american a depreciat monedele considerate riscante, inclusiv euro.Moneda nationala si-a mentinut stabilitatea fata de cea unica iar cursul a crescut marginal de la 4,9768 la 4,9769 lei, in timp ce tranzactiile continuau sa se realizeze intr-un culoar foarte ingust, 4,976 - 4,977 lei.Indicii ROBOR nu au cunoscut modificari. Indicele la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, ... citește toată știrea