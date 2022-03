Leul profita de optimismul din pietele externe

Usorul optimism care a aparut in randul investitorilor inainte de intalnirea ministrilor de externe ai Ucrainei si Rusiei, care se va desfasura joi in Turcia, a redus aversiunea fata de risc pe pietele financiare.Cursul euro a fost stabilit la 4,9490 lei, in timp ce tranzactiile se realizau in culoarul "clasic" 4,946 - 4,952 lei.Dobanzile interbancare si-au incetinit cresterea din zilele precedente, urmand astfel evolutiile externe. Cu toate acestea valorile lor comparabile cu cele din vara ... citeste toata stirea