Volatilitatea cursului euro a fost saptamana trecuta de 0,15%, fara a fi observate eventuale reglaje din partea BNR.Cursul a atins joia trecuta un varf de 4,9636 lei pentru ca lunea aceasta media sa scada la 4,9556 lei, intr-o sedinta in care tranzactiile s-au realizat in culoarul 4,951 - 4,957 lei, cu inchiderea la 4,955 lei.In ultimele doua luni piata monetara a fost si este deosebit de stabila, indicii ROBOR aflandu-se sub pragul de 7%, echivalent cu dobanda de politica monetara a BNR. ... citeste toata stirea