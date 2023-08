In perioada analizata, BNR a mentinut dobanda de politica monetara la 7%/an, iar guvernatorul Mugur Isarescu a afirmat ca ea se va mentine la acest nivel cel putin pana la sfarsitul acestui an. Pe de alta parte, inflatia a scazut sub pragul de 10%, prima data dupa aprilie 2022.Preturile de consum au coborat in iulie la 9,5%, fata de 10,3% in iunie, iar rata inflatiei de la inceputul anului (iulie 2023/decembrie 2022) este de 4,4%, conform datelor publicate vineri de INS.Adancirea fracturii ... citeste toata stirea