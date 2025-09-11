Editeaza

Leul s-a apreciat chiar daca inflatia a sarit la 9,9%

Joi, 11 Septembrie 2025, ora 16:04
Preturile au crescut in perioada august 2024 - august 2025 cu 9,9%, conform INS, fata de 7,8% intre iulie 2024 - iulie 2025. Fata de inceputul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) rata inflatiei a urcat la 8,1%.

Prognoza de vara a Comisiei Nationale de Prognoza anticipeaza pentru sfarsitul anului o inflatie de 8,9%, cu o medie anuala de 7,9%. Evolutia preturilor a afectat estimarile privind cresterea PIB, care a fost revizuit in jos de la 1,5%, in prognoza de vara, la 0,6%, urmare ...citește toată știrea

