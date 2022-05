Leul s-a apreciat fata de principalele valute

Leul a reusit miercuri sa castige teren in fata principalelor monede iar indicele ROBOR la 12 luni a depasit pragul psihologic de 6%.Transferurile din piata valutara se realizau in culoarul 4,945 - 4,95 lei/euro iar cursul monedei unice a alunecat de la 4,9477 la 4,9472 lei.Evolutia poate fi pusa pe seama faptului ca piata astepta rezultatul iesirii Ministerului de Finante pe pietele externe, de unde doreste sa se imprumute in dolari pe scadente de 5 ani, respectiv 12 ani.Piata monetara ... citeste toata stirea