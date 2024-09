Leul s-a depreciat fata de principalele valute

Piata valutara a fost calma, inainte de decizia de politica monetara pe care o va lua miercuri Rezerva Federala americana si nu a fost influentata de datele prezentate de Eurostat in privinta inflatiei.Conform institutiei europene, rata anuala a inflatiei din UE a coborat de la 2,8%, in iulie, la 2,4%, in august. Insa Romania ramane, pentru a sasea luna la rand, "liderul" clasamentului din blocul comunitar, cu o majorare a preturilor de 5,3%. Saptamana trecuta, INS a anuntat ca inflatia din ... citește toată știrea