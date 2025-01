Leul se apreciaza la inceput de saptamana

La inceputul saptamanii trecute, cursul euro a atins maximul inceputului de an de 4,9765 lei. In urmatoarele sedinte tendinta a fost una de scadere, astfel ca lunea aceasta media a fost stabilita la 4,9756 lei, fata de 4,9738 lei in prima sedinta din ianuarie. Tranzactiile s-au realizat intre 4,975 si 4,977 lei.Vinerea trecuta, agentia Standard & Poor's (S&P) a mentinut ratingul Romaniei la " BBB-/A-3" dar a inrautatit perspectiva de la stabila la negativa, urmatorul pas fiind trecerea la ... citește toată știrea