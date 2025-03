Leul se confrunta cu presiuni locale si externe

Inrautatirea notelor acordate Romaniei de catre marile agentii de rating, care au trecut de la calificativul "stabil" la "negativ", cat si deficitul comercial ridicat, in conditiile in care consumul se bazeaza mai mult pe importuri, dar si instabilitatea mediului politic local, au determinat o crestere a presiunii pe cursul euro/leu.Marti, media monedei unice a crescut de la 4,9773 la 4,9774 lei, in timp ce culoarul de tranzactionare a urcat la 4,977 - 4,98 lei.Cele mai mari riscuri pentru ... citește toată știrea