Leul se tine tare in fata euro

Leul a avut marti o evolutie stabila, in contrast cu cea a altor monede din regiune, care au atins noi minime istorice. Cea maghiara s-a depreciat la 427,89 forinti/euro iar cea poloneza la 4,8711 zloti/euro.Luni seara, la scurt timp dupa inchiderea pietei locale, cotatia euro a scazut pana la 4,934 lei, in timp ce tranzactiile de marti se realizau in culoarul 4,936 - 4,94 lei, fara a se observa o interventie din partea BNR. Cursul monedei unice a fost stabilit la 4,9367 lei, fata de 4,9395