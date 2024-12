Leul si dobanzile au stagnat

Apropierea Sarbatorilor de iarna si atentia acordata pietei de catre BNR, ofera stabilitatea leului si dobanzilor, in ciuda faptului ca partidele proeuropene nu reusesc sa gaseasca consensul in privinta alcatuirii unui nou Executiv.Cursul euro a scazut marginal de la 4,9759 la 4,9756 lei, iar tranzactiile se realizau in culoarul 4,975 - 4,976 lei.Reglarea nivelului de lichiditate din piata monetara a stabilizat indicii ROBOR, in ciuda faptului ca inflatia anuala a crescut in noiembrie la 5, ... citește toată știrea