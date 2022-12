MADR | A fost aprobat cadrul general de implementare a interventiilor specifice dezvoltarii rurale din Planul Strategic PAC 2023-2027

In Sedinta Guvernului din 28 decembrie 2022 a fost aprobata Hotararea Guvernului privind stabilirea cadrului general de implementare a interventiilor specifice dezvoltarii rurale cuprinse in Planul National Strategic (PNS) - PAC 2023-2027 pentru care se asigura cofinantare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), in cadrul Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene.PNS 2023-2027 dispune de un buget public de circa 5,87 miliarde euro pentru dezvoltare rurala.Avand in ... citeste toata stirea