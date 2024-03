MADR a platit pana la aceasta data peste 10 miliarde lei pentru Campania anului de cerere 2023

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), a efectuat astazi, 26 martie 2024, noi plati pentru anul de cerere 2023 in suma de 424.674.010,17 lei. Astfel, APIA a efectuat pana in prezent plati, pentru anul de cerere 2023, in valoare de 10.537.252.517,38 lei.Cele peste 400 de milioane lei au intrat astazi in conturile a 7.679 fermieri, astfel:408.521.344,02 lei din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA); ... citește toată știrea