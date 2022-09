MADR a stabilit cadrul legal in vederea efectuarii platilor la subventia pentru acciza la motorina utilizata in agricultura

Cadrul legal in vederea efectuarii platilor la subventia pentru acciza la motorina utilizata in agricultura, pe trimestrul II al anului 2022, a fost creat."Dupa cum v-am asigurat de fiecare data, facem tot ce este posibil pentru ca sumele cuvenite sa ajunga in cel mai scurt timp la fermierii nostri. Astfel, am elaborat ordinul de ministru pentru acordarea subventiilor la acciza de motorina, care a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 867, din data de 2 septembrie 2022, la 24 de ore de la ... citeste toata stirea