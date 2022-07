MADR aloca 1,5 miliarde de euro pentru infrastructura de irigatii, desecare si drenaj

MADR a lansat in dezbatere publica proiectul privind modificarea Programului national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania si a infrastructurii de desecare si drenaj. Acesta urmareste adaptarea agriculturii la schimbarile climatice si reducerea efectelor acestora asupra productiei agricole, in principal, dar si asupra altor factori de mediu si a populatiei.Suma destinata Programului are o valoare de 1,5 miliarde euro, reprezentand fonduri de la bugetul national, ... citeste toata stirea