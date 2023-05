In sedinta de Guvern din data de 26 mai 2023 a fost adoptata Hotararea pentru aprobarea plafoanelor financiare alocate masurilor de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022.Prin prezentul act normativ se aproba plafonul financiar in limita sumei de 452.384.082 lei, echivalentul a 91.409.190 euro, precum si a plafoanelor alocate fiecarei masuri de sprijin cuplat in sectorul vegetal pentru anul de cerere 2022, astfel:a) 33.892.000 euro pentru soia;b) 17.215.000 euro ... citeste toata stirea