Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, a publicat conditiile accesarii fondurilor disponibile pentru procesatori privind finantarea acordata prin Programul national de dezvoltare si sustinere a industriei alimentare INVESTALIM." Am intrat in linie dreapta cu acest program extrem de important pentru productia romaneasca si iata ca vom lansa in data de 27 octombrie prima sesiune de depunere a proiectelor. Este o masura menita sa ... citeste toata stirea