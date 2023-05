In sedinta de Guvern din data 04 mai 2023 a fost adoptata o Hotarare prin care se aproba schema "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a productiei de cartof de consum", in anul 2023.Scopul vizeaza acordarea unui sprijin pentru sustinerea productiei de cartof de consum. Suma totala alocata este de 14.800.000 lei, reprezentand echivalentul a maximum 2.960.000 euro, iar cuantumul per beneficiar este de 200 euro/ha. Pentru a obtine sprijinul financiar, cultivatorii trebuie ... citeste toata stirea