MADR | Proiect: Sprijin pentru procesarea materiei prime acordat operatorilor din industria de procesare a cerealelor si fabricarea uleiurilor

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a postat in dezbatere publica un proiect de Ordonanta de Urgenta ce vizeaza instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea operatorilor din industria de procesare a cerealelor si fabricarea uleiurilor."Venim in sprijinul productiei romanesti prin acordarea unui suport financiar de maximum 500.000 Euro per intreprindere, pentru operatorii din industria de procesare a cerealelor si fabricarea uleiurilor. Suma totala pe care o alocam ... citeste toata stirea