MADR | Sprijin financiar de urgenta pentru crescatorii de ovine si caprine afectati de seceta

In Sedinta de Guvern din 20 februarie 2025 a fost aprobata Hotararea privind acordarea unui sprijin financiar de urgenta in agricultura pentru sectorul de crestere a ovinelor/caprinelor, afectat de fenomene climatice nefavorabile.Actul normativ vizeaza acordarea unui sprijin financiar de urgenta pe baza unei scheme de sustinere care urmareste compensarea sub forma de grant a producatorilor agricoli din sectorul cresterii ovinelor/caprinelor pentru daunele economice cauzate de seceta ... citește toată știrea