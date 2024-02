Mai putin de 10% dintre angajatori vor creste numarul de joburi part-time in 2024

Din cele 370.000 de joburi postate anul trecut pe eJobs.ro, 72.000 au fost part-time. Pentru anul acesta, insa, angajatorii au in plan preponderent angajari full-time, in conditiile in care doar 8,2% dintre respondentii celui mai recent sondaj eJobs.ro spun ca vor creste numarul de joburi cu jumatate de norma scoase in piata. Mai mult decat atat, aproape 70% dintre acestia declara ca numarul de posturi part-time pe care le au in companie este destul de mic si ca nu estimeaza nicio fluctuatie in ... citește toată știrea