Maximul inflatiei din ultimii 21 de ani va creste ratele la credite

Cresterea inflatiei lunare in noiembrie cu 1,25%, ceea ce a facut ca preturile de consum sa urce fata de perioada similara a anului trecut 16,76%, cel mai ridicat nivel din martie 2003, de la 15,32% in octombrie, nu a avut efecte asupra pietei monetare, unde nivelul indicilor ROBOR au continuat sa scada, atingand noi minime ale ultimelor aproape cinci luni.Atrage atentia ritmul ridicat in care au crescut preturile la bunuri alimentare de la 20,6% in octombrie la 21,6% in noiembrie, cel mai ... citeste toata stirea