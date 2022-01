MEAT | Au inceput platile pentru a doua prorata!

Ministerul Antreprenoriatului si Turismului a virat joi, 20 ianuarie a.c., fondurile in valoare de 1.133.477.030 lei pentru plata celei de-a doua prorate, in procent de 53,13%, aferente schemei de ajutor de stat HoReCa catre Agentiile pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exporturilor (AIMMAIPE). La inceputul saptamanii viitoare sumele vor ajunge la bancile partenere, urmand ca acestea sa efectueze platile catre cei 8.294 de beneficiari, in baza ... citeste toata stirea