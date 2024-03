MEAT lanseaza, in acest an, o noua editie a programului Femeia Antreprenor! Procedura de implementare se afla in consultare publica

De martisor, MEAT aduce vesti bune despre "Femeia Antreprenor"! Mai exact, institutia noastra pregateste o noua editie a programului care incurajeaza doamnele sa isi creeze propriile destine in lumea afacerilor, prin acordarea de finantari nerambursabile, de la bugetul de stat. Primul pas a fost indeplinit: procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis se afla in consultare publica.La fel ca in cazul editiei precedente, vor fi oferite granturi in valoare maxima de 200.000 lei/IMM. ... citește toată știrea