MF acorda subventie la acciza pentru combustibil pentru transportatorii si distribuitorii din Romania

Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de hotarare de guvern, o schema de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil, pentru a veni in sprijinul operatorilor de transport rutier. Valoarea ajutorului este de 13 bani pe litrul de combustibil si se acorda pana la 31 decembrie 2024.Ajutorul de stat va fi acordat sub forma unui grant acordat operatorilor economici licentiati in Romania, care desfasoara activitati de transport rutier de marfuri in cont propriu sau ... citește toată știrea