Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) a crescut, in mai 2023, la 731,28 miliarde lei, fata de 712,12 miliarde de lei in luna precedenta, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor. Ca procent din PIB, datoria guvernamentala a crescut la 50,1%, de la 48,7% in aprilie 2023.In a cincea luna a acestui an, datoria pe termen mediu si lung s-a majorat la 697,84 miliarde de lei, de la 679,87 miliarde de lei in ... citeste toata stirea