MF | Investitii sigure si avantajoase: Noua editie TEZAUR aduce dobanzi neimpozabile de pana la 7,85%

Sursa: Arena
Luni, 06 Octombrie 2025, ora 11:03
Ministerul Finantelor lanseaza astazi, 6 octombrie 2025, cea de-a zecea editie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, care ofera persoanelor fizice o noua oportunitate de economisire in conditii avantajoase.

In perioada 6 octombrie - 7 noiembrie 2025, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 6,95%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obtinute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt ...citește toată știrea

