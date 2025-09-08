Editeaza

MF lanseaza o noua editie TEZAUR cu dobanzi de pana la 7,85%

Sursa: Arena
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 10:53
Ministerul Finantelor lanseaza luni, 8 septembrie 2025, cea de-a noua editie a Programului de titluri de stat TEZAUR din acest an, oferind persoanelor fizice o noua oportunitate de economisire in conditii avantajoase.

In perioada 8 septembrie - 3 octombrie 2025, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani si dobanzi anuale de 6,90%, 7,50%, respectiv, 7,85%. Veniturile obtinute sunt neimpozabile. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt emise in ...citește toată știrea

