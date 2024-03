MF lanseaza varianta simplificata a aplicatiei e-Factura

In continuarea eforturilor de digitalizare si simplificare a procedurilor fiscale, Ministerul Finantelor anunta lansarea versiunii simplificate a aplicatiei e-Factura.Aceasta initiativa are ca obiectiv principal cresterea accesibilitatii si usurintei in utilizarea instrumentului, pentru toti contribuabilii din tara. Aplicatia este disponibila AICI.https://mfinante.gov.ro/ro/web/efactura/aplicatii-web-ro-efacturaVersiunea imbunatatita vine cu o interfata intuitiva si functionalitati mai usor ... citește toată știrea