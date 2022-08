MF majoreaza cu peste 10 miliarde lei plafonul total al garantiilor care pot fi acordate in cadrul Programului IMM INVEST PLUS

Ministerul Finantelor a elaborat actul normativ prin care actualizeaza IMM INVEST PLUS, programul care faciliteaza accesul la finantare al firmelor care nu au sumele necesare pentru proiectele de investitii si pentru continuarea activitatii."Venim in intampinarea beneficiarilor Cadrului temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei, ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei si in acelasi timp ne aliniem cu modificarile in domeniu. Am considerat ca este foarte ... citeste toata stirea