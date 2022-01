MF propune o serie de modificari ale Codului Fiscal si de Procedura Fiscala necesare pentru continuarea activitatii sectorului HORECA si reglementeaza unele masuri in domeniul procedurilor fiscale

Ministerul Finantelor vine in ajutorul mediului de afaceri, care se confrunta in aceasta perioada cu o acuta lipsa de lichiditate, si in anul fiscal 2022, prin prelungirea de la plata impozitului specific datorat de operatorii economici din domeniul HORECA pentru o perioada de 180 de zile calculata de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Concomitent s-a prevazut si mecanismul de recalculare a impozitului specific datorat, in sensul scaderii acestei perioade din totalul de 365 zile ... citeste toata stirea