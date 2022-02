Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale simplifica procesul de accesare a ajutoarelor destinate legumicultorilor

Pentru a veni in sprijinul fermierilor, MADR completeaza actele normative referitoare la Programele "Tomata", sustinerea de legume in spatii protejate si de sustinere a productiei de usturoi romanesc, cu dispozitii in scopul reducerii eforturilor fermierilor de procurare a documentelor necesare pentru obtinerea sprijinului acordat.Avand in vedere ca pentru Ciclul I de productie, cultivatorii de tomate pot depune la Directiile Agricole Judetene (DAJ) cereri pentru obtinerea ajutorului de ... citeste toata stirea