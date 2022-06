Ministerul Dezvoltarii asigura finalizarea proiectelor finantate din fonduri europene

Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, un act normativ prin care se asigura continuarea si finalizarea proiectelor finantate cu fonduri europene, prin Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, in special din domeniul educatiei, sanatatii, situatiilor de urgenta si al mobilitatii urbane."Sustinem o educatie de calitate in scoli moderne si servicii sanitare de calitate, oferite in conditii optime. Sprijinim construirea si reabilitarea unitatilor sanitare si de invatamant si investitii ... citeste toata stirea