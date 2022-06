Ministerul Dezvoltarii | Masuri pentru absorbtia fondurilor europene

In vederea cresterii capacitatii de absorbtie a fondurilor europene si a indeplinirii obiectivelor din Programul de guvernare privind implementarea in termen a reformelor asumate de Romania prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, o Ordonanta de urgenta de modificare a cadrului legal existent pentru ocuparea cu celeritate a functiilor publice din cadrul autoritatilor, institutiilor publice si ... citeste toata stirea