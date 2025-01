Ministerul Finantelor a planificat imprumuturi de 5,77 miliarde de lei de la banci, in aceasta prima luna din 2025

Ministerul Finantelor (MF) a planificat, in luna ianuarie 2025, imprumuturi de la bancile comerciale in valoare de 5,2 miliarde de lei, la care se poate adauga suma de 570 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.Suma totala, de 5,77 miliarde de lei, este cu 170 milioane de lei mai mare fata de cea care a fost programata in decembrie 2024, de 5,6 miliarde de lei, si va fi destinata refinantarii datoriei publice si finantarii ... citește toată știrea