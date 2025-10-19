Editeaza

MIPE a publicat varianta consolidata a Ghidului Solicitantului pentru dezvoltarea antreprenoriatului prin PTJ

Sursa: Arena
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 13:37
14 citiri
Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranzitie Justa (AM PTJ), anunta publicarea variantei consolidate a Ghidului Solicitantului pentru apelul de proiecte "Interventii care sprijina dezvoltarea intreprinderilor si a antreprenoriatului", aferent componentei "Sprijin pentru cresterea durabila a microintreprinderilor si crearea de locuri de munca".

Documentul actualizat include precizari si ajustari menite sa faciliteze accesul ...citește toată știrea

