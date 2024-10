Modificare minima a cursului euro

Leul a ramas stabil fata de moneda unica, in ciuda faptului ca nivelul mai ridicat al aversiunii fata de risc, a depreciat alte valute de la marginea zonei euro.Cursul euro a scazut marginal de la 4,9735 la 4,9733 lei, in timp ce transferurile se realizau in culoarul 4,973 - 4,974 lei, identic cu cel de miercuri.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, stagneaza la 5,55%, de inceputul lui ... citește toată știrea