MOL Calarasi: O destinatie prietenoasa atat pentru clientii B2B, cat si pentru cei B2C

MOL Romania a deschis trei statii noi de servicii in Braila, Oradea si Calarasi, in ultimele 30 de zileNoua identitate a statiilor si serviciile oferite in fiecare locatie reflecta angajamentul MOL de a oferi o experienta imbunatatita clientilorIn statiile de servicii MOL, clientii B2B si B2C se vor bucura de indragita cafea Fresh Corner, de oferta variata de preparate delicioase si de carburantii de inalta calitate MOL EVO, dar si de toate beneficiile oferite prin platforma de loialitate ... citește toată știrea