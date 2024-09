Monitorizarea BNR tine cursul euro pe loc

Evolutia leului a ramas stabila fata de euro si de celelalte valute majore, in conditiile in care BNR monitorizeaza cu grija piata inainte de alegerile parlamentare si prezidentiale.Cursul monedei unice s-a depreciat marginal la 4,9744 lei, in timp transferurile se realizau in culoarul 4,973 - 4,975 lei, valori identice cu cele de la inceputul saptamanii trecute.Decizia Fed de a reduce dobanda de referinta nu a afectat piata monetara locala, unde indicii ROBOR au stagnat la valori apropiate ... citește toată știrea