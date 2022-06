Nicio zi fara cresteri ale indicilor ROBOR

Leul s-a mentinut marti in culoarul 4,94 - 4,95 lei iar dobanzile interbancare au continuat sa creasca insa intr-un ritm mai lent.Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei contractate inainte de mai 2019, a crescut de la 6,05 la 6,07%, nivel care a mai fost atins la sfarsitul lui decembrie 2012. La inceputul anului, indicele se situa la 3,02% iar luna trecuta a debutat cu o valoare de 5,01%.Indicele la sase luni, folosit la ... citeste toata stirea