Noi maxime pentru dolar si francul elvetian

Perioada analizata a fost marcata de decizia surpriza a BNR de a majora dobanda de politica monetara de la 3,75 la 4,75%, care ramane cel mai scazut din regiune.In Ungaria rata de referinta a fost majorata recent la 7,75%, dupa ce forintul a scazut la minime istorice. In Cehia nivelul dobanzii cheie este de 7% iar in Polonia de 6%.Miercurea trecuta, guvernatorul Mugur Isarescu a declarat ca "mergem treptat, tinem strans lichiditatea, lucram cu toate instrumentele, vedem ce se intampla si in ... citeste toata stirea