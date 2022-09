Noi recorduri pentru dolar si francul elvetian

Aversiunea fata de risc s-a amplificat iar euro a coborat la inceputul acestei saptamani la 0,9569 dolari, minim al ultimilor 20 de ani, respectiv 0,9499 franci elvetieni.Investitorii si-au majorat lunea aceasta plasamentele in dolari americani, franci elvetieni sau yeni japonezi, in detrimentul euro dupa ce activitatea economica din zona euro a scazut in septembrie la minimul ultimelor 20 de luni iar alegerile din Italia au fost castigate de o coalitie eurosceptica, de extrema dreapta. ... citeste toata stirea