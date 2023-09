Incepand din 18 septembrie 2023, romanii pot accesa o noua transa de titluri de stat TEZAUR, cu maturitati de 1 an si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,25% si, respectiv, 7,10%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata. In 2023, in cele 8 editii ale Programului, romanii au investit peste 7,56 miliarde de lei, iar numarul total al subscrierilor este unul consistent - peste 178 de mii.Titlurile de stat pot fi cumparate:Intre 18 septembrie - 12 octombrie 2023 ... citeste toata stirea