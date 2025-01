O noua editie TEZAUR incepe din 13 ianuarie, cu dobanzi neimpozabile de pana la 7,8%

Romanii pot investi, incepand de luni, 13 ianuarie, in titlurile de stat TEZAUR, cu maturitati de 1, 3 si 5 ani, cu dobanzi anuale de 7%, 7,5% si, respectiv, 7,8%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu si sunt in forma dematerializata."Titlurile de stat reprezinta o investitie sigura, cu o dobanda avantajoasa si neimpozabila. In plus, avantajul investitiei cetatenilor in titluri de stat este ca dobanda platita din bugetul de stat ramane in tara, se duce in buzunarul romanilor, iar ... citește toată știrea